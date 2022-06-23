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الخميس، 23-06-2022 12:48 م

لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد

لبنان 3


الوكيل الإخباري - باشر الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم الخميس، استشارات نيابية ملزمة مع أعضاء مجلس النواب لتسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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ووفق المواقف المسبقة المعلنة للكتل والنواب فإن المنافسة تنحصر بين الرئيس نجيب ميقاتي الذي تقوم حكومته حاليا بتصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة، وبين السفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام، فيما أعلن عدد من النواب أنه سيقترع بورقة بيضاء.


وقد بدأت الاستشارات عند العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة عصرا.


وينص الدستور اللبناني ( المادة 53) على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.


ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني 128 نائبا جرى تحديد جدول الاستشارات معهم في فترة قبل الظهر وبعده، علما أن عدد الكتل في المجلس النيابي هو 12، ويشارك عدد كبير من النواب في الاستشارات بصفة منفردين.


ولا يوضح الدستور عدد الأصوات المطلوبة لتكليف رئيس الحكومة، فيما بعض الاجتهادات تشير إلى ضرورة تأمين النصف زائد واحد (65 نائبا)ولم تعلن غالبية الكتل والنواب رسميا بعد عن مرشحها.


بترا


 




 

 


 

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