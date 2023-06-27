للمرة الأولى منذ 20 عاما.. الولايات المتحدة تسجل إصابات بمرض خطير

الوكيل الإخباري- تأكدت إصابة 5 أشخاص بالملاريا في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما، حسب السلطات الصحية الأمريكية.

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وقالت شبكة "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" بالولايات المتحدة: "يتلقى كل المرضى العلاج وحالتهم تتحسن".



ولفتت إلى أن الحالات الأربع المسجلة في ولاية فلوريدا، لا تبدو مرتبطة بالحالة الخامسة المشخصة في ولاية تكساس.



وتسعى السلطات الصحية للتحقق مما إذا كان قد تم تشخيص حالات إضافية واتخاذ تدابير وقائية، لا سيما ضد البعوض الناقل للملاريا.



وفي فلوريدا، أُطلقت دعوة في مقاطعتي ساراسوتا وماناتي لتصريف المياه الراكدة التي تعتبر أرضا خصبة لتكاثر البعوض، ولحماية السكان لأنفسهم من اللدغات من خلال ارتداء سراويل طويلة وملابس بأكمام طويلة.



وأصدرت تكساس أيضا توصيات صحية، بعد تشخيص إصابة أحد المقيمين في مدينة كامرون بالملاريا، وهو الوحيد في تكساس حتى الآن.

روسيا اليوم