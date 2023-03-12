للمقيمين بدول الخليج.. إليكم آلية التقديم لزيارة مكة والمدينة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أن بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للسعودية.



ونشر عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، تفاصيل عن تأشيرة أداء العمرة للمقيميين في دول الخليج ورابط التقديم، وكتب "أهلًا وسهلًا بهم جميعاً دون اشتراط مهنة محددة".

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وبحسب منشور الربيعة فإن التأشيرة تشمل المقيمين أنفسهم وأقاربهم من الدرجة الأولى.



كما أنها تضمن دخولا مفردا أو متعددا للمملكة، وتأدية مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وزيارة المواقع التاريخية والأنشطة السياحية، وزيارة كافة مدن المملكة.



كذلك بين الوزير السعودي أن الرسوم هي 300 ريال، بالإضافة إلى رسم التأمين الطبي، ويتم التقديم عبر منصة روح السعودية.



أما المتطلبات فهي إقامة خليجية سارية لمدة 3 أشهر، وجواز سفر سار لمدة 6 أشهر.

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