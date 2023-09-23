ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الكارثة في درنة إلى 3845 شخصا

الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 شخصا.

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ووفقا للجارح، فقد تم انتشال ودفن جثامين 43 شخصا اليوم، إلى جانب جثامين 202 يوم أمس.



وأشار إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتا إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين وحصر كامل لضحايا الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة.



وبين أن عدم وجود منظومة موحدة لحصر الوفيات في بداية الأزمة، أسفر عن انتشار أرقام متضاربة.



