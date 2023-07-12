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الأربعاء، 12-07-2023 03:00 م

ليبيا تدعو الشركات الروسية لاستئناف العمل على أراضيها

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الوكيل الإخباري- دعا وزير النفط والغاز الليبي محمد عون الشركات الروسية للمشاركة في عمليات التنقيب عن موارد الطاقة في ليبيا.

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وجاء التصريح خلال استقبال الوزير الليبي للسفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين والوفد المرافق له، وأكد الوزير على عمق العلاقة بين البلدين وخاصة في مجال النفط والغاز.

ودعا إلى أن يكون الدور الروسي فعالا من أجل استقرار ليبيا لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع لما تزخر به ليبيا من ثروات نفطية وغازية هائلة ومعادن ومصادر الطاقة البديلة وساحل طويل تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وأشار المسؤول الليبي إلى إمكانية الشركات الروسية المشاركة في الجولة الاستكشافية في ليبيا، بحيث يكون البدء من خلال تفعيل اللجنة المشتركة.

من جهته دعا السفير الروسي للبدء في حل كل العوائق بين البلدين للانطلاق من خلال تفعيل اللجنة الحكومية الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تشكلت عام 1995، والمباشرة في اللقاءات التشاورية باعتبارها تهتم بالتعاون في كافة المجالات، بما فيها النفط والغاز.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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