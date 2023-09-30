ليبيا.. خبراء يقترحون إنشاء مجلس إعمار للمناطق المنكوبة

الوكيل الإخباري - قدّم 9 خبراء ليبيين، مقترحاً من 7 نقاط، لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق الأخرى المنكوبة، جراء الإعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا بداية الشهر الحالي.

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وكشف الإعصار ضعف البنية التحتية في ليبيا، وأكد الحاجة إلى استراتيجية وطنية لإنشاء بنية تحتية جيّدة تواجه عواقب التغيرات المناخية.



وشدد المقترح على تنفيذ مخطّط سليم لإعادة الإعمار، وهو ما سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المعيشة.



واقترح الخبراء إصدار قانون لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقا لاحتياجاتها.