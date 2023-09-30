السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

قرار إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية يدخل حيز التنفيذ غداً

رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

السبت، 30-09-2023 12:32 م

ليبيا.. خبراء يقترحون إنشاء مجلس إعمار للمناطق المنكوبة

thumbs_b_c_1ee97d29a2995cd6c0d98814753dc27e


الوكيل الإخباري - قدّم 9 خبراء ليبيين، مقترحاً من 7 نقاط، لإعادة إعمار مدينة درنة، والمناطق الأخرى المنكوبة، جراء الإعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا بداية الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وكشف الإعصار ضعف البنية التحتية في ليبيا، وأكد الحاجة إلى استراتيجية وطنية لإنشاء بنية تحتية جيّدة تواجه عواقب التغيرات المناخية.


وشدد المقترح على تنفيذ مخطّط سليم لإعادة الإعمار، وهو ما سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المعيشة.

واقترح الخبراء إصدار قانون لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقا لاحتياجاتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6517ec4a42360420383c9ecb

البرلمان الفرنسي يرفض تصويتا جديدا على حجب الثقة عن الحكومة

6517d03f42360420383c9eb8

الدفاع الرومانية حذرت منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي للانتهاك

6517dea14236041be2427d66

الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

6517d34f42360419667e7d0c

أنباء عن انفجارات في مدينة زابوروجيه

1696005095975

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

6517befc42360418377228a0

مكارثي يدعو لوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي

أخبار متعلقة
3333

إعمار درنة الليبية يستغرق سنتين وهذا مصير أهل المدينة المنكوبة

3.2.

ليبيا: 4120 قتيلاً حصيلة وفيات العاصفة دانيال في درنة

اولى-8-730x438

ليبيا: إنقاذ 300 مفقود بينهم 13 طفلا

65028ab4423604422f5c8ec3

تركيا تعلن إرسال مساعدات جديدة إلى ليبيا

50c455f0-5172-11ee-8e81-417a338df8ea

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

lib-2-730x438

لمدة 3 أيام.. ليبيا تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا "دانيال"