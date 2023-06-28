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الأربعاء، 28-06-2023 10:01 م

مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع في نهاية جلسة اليوم

cdn4.premiumread


الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع تراجع حدة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية.

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وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.7 بالمئة إلى 456 نقطة، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.64 بالمئة مسجلاً 15949 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.52 بالمئة عند 7500 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بحوالي 1 بالمئة إلى 7286 نقطة.


وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأوروبية مع ارتفاعها بنحو 2 بالمئة، فيما تراجعت أسهم التعدين بنسبة 1.2 بالمئة.


بترا

 




 

 


 

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