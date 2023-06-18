ماسك يدعو لمنح بايدن إمكانية التغريد "بنفسه"

الوكيل الاخباري- دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ساخر بأن يتاح للرئيس جو بايدن استرجاع كلمة المرور لحساب "تويتر" الخاص به، حتى يتمكن من نشر تغريداته بنفسه.



وكتب ماسك عبر "تويتر": "أرجوكم، أعطوه كلمة مرور حتى يتمكن من كتابة تغريداته الخاصة به. من فضلكم، أناشدكم!"

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جاءت دعوة ماسك بعد أن نشر بايدن تغريدة تقول "الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء بدفع مستحقاتهم العادلة"، عقب تقارير عن تجمع انتخابي عقده الرئيس الأمريكي مع ممثلي النقابات مساء السبت.



وأضاف ماسك مشككا في جدوى اقتراح بايدن: "بكل جدية، أوافق على أنه يجب علينا جعل الأساليب المتفننة للتهرب الضريبي غير قانونية، لكن التصرف بناء على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالا دون أفعال".



وأوضح مستدركا: "أولئك الذين سيُجبرون فعليا على تحمل عبء الإنفاق الحكومي المفرط هم من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لأنهم لا يستطيعون التهرب من ضريبة الرواتب."

روسيا اليوم