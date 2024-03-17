ماكرون لا يستبعد تنفيذ عمليات لمواجهة الجيش الروسي

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد في مرحلة ما تنفيذ عمليات "لمواجهة القوات الروسية".

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وأضاف الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "ربما في مرحلة ما، وأنا لا أريد ذلك ولن أبادر بذلك، يجب تنفيذ عمليات على الأرض، مهما كلف الأمر، لمواجهة القوات الروسية".



ووفقا له، فإن "قوة فرنسا" تكمن في حقيقة "أننا قادرون على القيام بذلك".



وصرح الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".



وقال في فبراير الماضي إن زعماء الدول الغربية ناقشت إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.



وفي وقت لاحق، أكد ماكرون بعد تعرض لانتقادات بسبب تصريحه أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".



روسيا اليوم