مالي: مصرع 31 شخصا بسقوط حافلة من فوق جسر

الوكيل الإخباري - لقي 31 شخصا مصرعهم في مالي وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة، جراء سقوط حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو من فوق جسر، حسبما أفادت وزارة النقل المالية.

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وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، قالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن "حافلة تقل مسافرين من مالي، كانت متجهة من كينييبا إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر"، مضيفا أن "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".



ووقع الحادث في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء على الجسر الذي يعبر فوق نهر باغوي، وتحديدا في منطقة نيينا كومانتو، وفقا للوزارة.



بترا