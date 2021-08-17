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الثلاثاء، 17-08-2021 02:24 م

متداول.. فيديو جديد من داخل الطائرة لشخص أفغاني يتدلى قبل السقوط!

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الوكيل الاخباري - تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" جديدا مروعا لشخص قيل إنه أحد الأفغان الذين تعلقوا بطائرة مغادرة لمطار كابول أمس الاثنين.

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ولم يتسن التأكد من ماهية الفيديو وتاريخ تصويره.


يذكر أنه وقبل يوم انتشر فيديو يظهر سقوط شخصين تعلقا بطائرة أمريكية عسكرية كانت مغادرة مطار العاصمة كابول.



المصدر : روسيا اليوم








 




 

 


 

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