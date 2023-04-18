متى سنشهد شهر رمضان مرتين بعام واحد ؟ حسابات فلكية تبين الموعد

الوكيل الإخباري - بينت تقارير أن التقويم الميلادي والحسابات الفلكية، فإن عام 2030 سيشهد استقبال شهر رمضان مرتين في نفس العام، بحيث يأتي مع بداية عام 2030، وتحديداً في يوم 5 يناير، ويوافق العام الهجري 1451، ثم يأتي الشهر في نفس العام الميلادي 2030، مرة ثانية يوم 26 ديسمبر، حيث يوافق العام الهجري 1452.

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وبهذا ستتجاوز أيام الصيام في عام 2030 الـ30 يوماً، حيث ستكون 30 يوماً في بداية العام، و6 أيام في نهايته.



وعن سبب تكرار شهر رمضان مرتين في نفس العام فان السنة القمرية أو السنة الهجرية هي التي تعتمد على مراحل القمر، ويبلغ مجموع أيامها المكونة من 12 شهراً ما يصل إلى 354 يوم تقريباً، بخلاف السنة الميلادية التي يبلغ مجموع أيامها 365 يوماً.



وبهذا يصبح مجموع أيام السنة القمرية أقل بـ 11 يوماً من مجموع أيام السنة الميلادية لذلك، يتحرك التقويم القمري الإسلامي إلى الوراء ما يقرب من 11 يوماً كل عام مقارنة بالتقويم الميلادي العادي.



وبسبب الفارق بين أيام السنة القمرية والميلادية، يتحرك اليوم الأول من شهر رمضان، للوراء بحوالي 11 يوماً كل عام عن السنة السابقة.



ولهذا السبب نصوم في فصول مختلفة، فقد نصوم في الشتاء في أحد الأعوام، وفي الصيف في عام آخر.



وتتجدد دورة شهر الصوم كل 33 عاماً، وبما أن دورة الشهر الفضيل تتجدد كل 33 عاماً، فمن المتوقع أن يأتي شهر رمضان مرتين في نفس العام في عامي 2030 و 2063 ميلادياً.

