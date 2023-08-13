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الأحد، 13-08-2023 09:18 ص

مجلة عسكرية تنشر تقريرا عن دور مقاتلات "سو-57" الروسية في العملية الخاصة بأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت مجلة Military Watch بأن مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" الروسية أثبتت جدارتها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقالت المجلة في تقرير لها: "يتم تحسين أنظمة الاتصالات في مقاتلات "سو-57" الروسية بسرعة".

وأشارت إلى أن إدخال مجمع اتصالات لاسلكي جديد مزود بالذكاء الاصطناعي يسمح بتحسين نقل المعلومات بين الأنظمة الأرضية والمقاتلة.


وأكدت أن أداء "سو-57" كان جيدا في القتال الجوي وعند أداء مهامها في تدمير منظومات الدفاع الجوي.


وأعلن المكتب الإعلامي لشركة Ruselectronics في وقت سابق عن تزويد المقاتلة المتعددة الوظائف من الجيل الخامس سو-57 بأحدث مجموعة من معدات الاتصال الرقمي.

 

RT

 




 

 


 

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