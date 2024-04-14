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الأحد، 14-04-2024 07:35 ص

مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن الرد الإيراني على إسرائيل

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الأحد جلسة بشأن "الوضع في الشرق الأوسط".

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وقالت رئيسة المجلس لهذا الشهر، مندوب مالطا في الأمم المتحدة السفيرة فينسيا فريز إن الجلسة الطارئة ستعقد بناء على طلب المندوب الإسرائيلي "للنظر في الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل".


وكانت إيران أبلغت الأمم المتحدة بشأن حقها في التصرف حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".


 




 

 


 

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