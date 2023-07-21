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الوكيل الاخباري

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الجمعة، 21-07-2023 10:21 م

مجلس التعاون الخليجي يدين تدنيس المصحف الشريف في السويد

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الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم الخميس.

وشدد البديوي على أن هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين، مؤكداً أن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.

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