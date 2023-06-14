الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

الأربعاء، 14-06-2023 11:49 ص

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

3333333333333333333333


الوكيل الإخباري- فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ12 في انتخاب رئيس للجمهورية، وسط فراغ رئاسي مستمر منذ 8 أشهر.

اضافة اعلان

 

وفي الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، وبعد قرابة خمسة أشهر من آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس، والتي كانت مكتملة النصاب، حصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتا، الوزير السابق سليمان فرنجية 51، ورقة بيضاء 1، الوزير السابق زياد بارود 7، أوراق ملغاة 1، قائد الجيش جوزيف عون 1، لبنان الجديد 8.

وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، فقد نصاب الجلسة وبالتالي لم يتمكن المجلس من عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس.

يذكر أن في الدورة الأولى يحتاج أي مرشح إلى 86 صوتا للفوز بمنصب الرئيس، وفي الجلسة الثانية يحتاج إلى 65 صوتا أي النصف زائد واحد.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان خلال 11 جلسة عقدت آخرها مطلع العام، في انتخاب رئيس في وقت لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64898cc342360447385b5443

تركيا تعلن القضاء على أكثر من 40 مسلحا شمالي سوريا

648979a24c59b774ff520017

هل يلقي ترامب ببايدن وعائلته في غياهب السجون إذا استلم الرئاسة مرة أخرى؟

64896edc4c59b70343661472

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير دمج الطائرات المسيرة في المجال الجوي الموحد

WemZGt8n-Schengen-visa-from-Finnish-Consulate-1200x675-1

"أسهل وأرخص وأسرع".. نظام جديد للحصول على تأشيرة شينغن

648962414c59b706a64093ac

علماء روسيا يبتكرون صاروخا شراعيا لتدمير الأهداف تحت الماء

648969ad42360444cc2a5550

اليونان: إنقاذ ما يزيد على 80 مهاجرا من زورق صيد غارق

أخبار متعلقة
64801aa84236042ced4e3e92

نبيه بري يكشف عن مرشح الرئاسة اللبنانية المفضل لأمل وحزب الله

6475bed64c59b730a27c8094

بري وميقاتي يهنئان الجيش بتحرير المواطن السعودي المختطف