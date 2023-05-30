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الثلاثاء، 30-05-2023 12:47 م

بري وميقاتي يهنئان الجيش بتحرير المواطن السعودي المختطف

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الجيش بتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي كان قد اختطف قبل أيام.

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ونوه بري بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية اللبنانية لتحرير المواطن السعودي، داعيا السلطات الأمنية إلى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط.

بدوره، هنأ ميقاتي الجيش على "الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي المختطف وتوقيف المتورطين في عملية الخطف"، مؤكدا "الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان".

وشدد على أننا "حريصون على عودة جميع الأخوة العرب إلى لبنان، ومنع أي تهديد يطالهم إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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