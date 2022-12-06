مجلس الوزراء السوري يعلن عن عطلة رسمية "فريدة في نوعها"

الوكيل الاخباري- أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس بلاغا بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق لـ 11 والـ 18 من الشهر الجاري.



وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن قرار العطلة يأتي نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظرا للظروف التي تشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.



وأشار البيان إلى أنه يجب مراعاة أحكام الفقرة "ج" من المادة "43" من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

اضافة اعلان

روسيا اليوم