الأحد 24-09-2023
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الأحد، 24-09-2023 10:44 ص

الولايات المتحدة.. 5 جرحى في فيرجينيا و3 قتلى في جورجيا بحادثي إطلاق نار

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الوكيل الإخباري - أصيب خمسة أشخاص بينهم أربعة قاصرين في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية أمس السبت، حسبما ذكرت الشرطة.

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وقالت الشرطة في بيان لها إنها تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قاصرين وشخص بالغ أمس السبت في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا.


وذكر البيان أنه بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، تلقى الضباط بلاغا هاتفيا بشأن إطلاق نار في حي سكني.


وحسب البيان، فقد نقل المصابون الخمسة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث.

وفي وقت سابق السبت قتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وفقا للشرطة.


وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن التحقيق الأولي أظهر أن إطلاق النار كان مستهدفا حيث اقترب رجل من شخصين وبدأ إطلاق النار عليهما، ورد أحدهما بإطلاق النار، ونتج عن ذلك مقتل جميع الأشخاص الثلاثة.


وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الحادث لا يزال غير معروف.

 

RT

 




 

 


 

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