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السبت، 13-04-2024 08:10 ص

محكمة أمريكية ترفض إسقاط التهم عن هانتر بايدن في قضية تهريب الأسلحة

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الوكيل الإخباري - رفضت قاضية فدرالية في ولاية ديلاوير الأمريكية إسقاط التهم الموجهة إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن في قضية تهريب الأسلحة، رغم طلب الدفاع الذي أصر على أن التهم لها دوافع سياسية.

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وأصر محامو هانتر بايدن على أن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية، كما اعترضوا على تعيين المحامي الخاص ديفيد فايس كمدع عام رئيسي.

واتهموا فايس بأنه استسلم لضغوط الجمهوريين ورفع قضية "غير مسبوقة وغير دستورية" تتعلق بتهريب الأسلحة.


أما هانتر بايدن نفسه فلم يعترف بالذنب في التهم الموجهة إليه.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفضت محكمة في ولاية كاليفورنيا إسقاط تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه.


وإجمالا يواجه هانتر بايدن حاليا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار.

 

RT

 




 

 


 

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