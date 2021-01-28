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الخميس، 28-01-2021 04:30 م

زعم تعرضه لمخالفات جسيمة

محكمة روسية تقر بقانونية اعتقال نافالني

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من المصدر


الوكيل الإخباري - رفضت محكمة روسية اليوم الخميس طعنا قدمه محامو الناشط المعارض أليكسي نافالني ضد قرار اعتقاله لمدة 30 يوما، حتى 15 فبراير القادم.

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وأمرت محكمة مقاطعة موسكو في جلسة عقدتها اليوم بمشاركة نافالني بواسطة الفيديو، إبقاء الحكم الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن محكمة مدينة خيمكي.


من جانبه، أصر نافالني في كلمته أمام القضاء على أنه تعرض لمخالفات جسيمة خلال محاكمته، وطالب القضاء بمنحه فرصة للتحدث مع محاميه دون حضور أي أطراف ثالثة، ووافقت المحكمة على تلبية هذا الطلب.


وأكد محامي نافالني، فاديم كوبزيف، في حديث لوكالة "نوفوستي" نيته اللجوء إلى محكمة استئناف ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاعتراض على الحكم الصادر بحق موكله.
واعتقلت السلطات الروسية نافالني أوائل يناير، فور عودته من ألمانيا التي نقل إليها في أغسطس بعد تعرضه للتسميم المزعوم، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.


ولجأت الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات إلى القضاء بطلب إلغاء قرار وقف تنفيذ عقوبة السجن بحق نافالني في تلك القضية.


ونظمت في مختلف مدن روسيا السبت الماضي تلبية لنداء من نافالني مظاهرات غير مرخص بها، وقد دعا أنصاره إلى تنظيم حملات مماثلة نهاية الأسبوع الجاري، رغم تحذيرات السلطات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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