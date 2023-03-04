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السبت، 04-03-2023 04:56 م

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء مكة المكرمة تشهد مساء اليوم السبت، تعامد "تسامت" القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة، مشيرًا إلى أنه يعد التعامد الأول خلال العام الحالي.

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وسيبلغ القمر ميله عرض مكة المكرمة ومتوسط خط زولها (التعامد) عند الساعة 10:43 مساءً بتوقيت أم القرى، وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق الأفق وقرصه مضاء بنسبة (93%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405,368 كيلومتراً.


وأوضح أبو زاهرة أنه في ذلك الوقت سيكون المريخ هو الكوكب المرئي في السماء باتجاه الأفق الغربي إلى جانب العديد من النجوم الساطعة.

وأوضح  أبو زاهرة أنه في ذلك الوقت سيكون المريخ هو الكوكب المرئي في السماء باتجاه الأفق الغربي الى جانب العديد من النجوم الساطعة.


وتعد ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم. ( عاجل)


 




 

 


 

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