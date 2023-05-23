الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

الثلاثاء، 23-05-2023 04:26 م

مستشار سابق في البنتاغون: الغرب أضاع على أوكرانيا فرصة ذهبية لإنهاء الصراع

646cbde84c59b715206b64bc


الوكيل الإخباري- قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية دوغلاس ماكغريغور، إن رفض الولايات المتحدة قبول هزيمة نظام كييف، قد يدفعها للتدخل المباشر في الصراع لمنع هزيمة أوكرانيا بشكل كامل.

اضافة اعلان

 

وأوضح ماكغريغور في حديث لقناة Judging Freedom على يوتيوب: "لا يزال الجو العام في الولايات المتحدة داعما لأوكرانيا، وأخشى أن تعمد واشنطن لإرسال القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو إلى مناطق غرب أوكرانيا في اللحظة الأخيرة، لمحاولة إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة الكاملة".

وأضاف، أنه بعد خسارة أوكرانيا لمدينة أرتيوموفسك انتشرت أحاديث في البيت الأبيض حول استحالة انتصار القوات الأوكرانية"، محذرا من أن الغرب قد يعمد للتدخل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني بسبب الوضع الحرج الذي يعاني منه، ما سيقود لنتائج كارثية على الصعيد الدولي.

وأشار ماكغريغور، إلى أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع هو إعلان أوكرانيا كدولة محايدة كما اقترحت روسيا قبل تأزم الصراع، منوها بأن خطأ الغرب بتأجيجه للصراع منذ البداية أضاع هذه الفرصة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
34d894428ae99a3572613fb9b72b1494

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف16

646cb5fe4c59b718802099e2

بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة لكنها لحظة تضامن الأمة

646cb122423604391004b3d5

رئيس الوزراء الروسي يلتقي شي جين بينغ في بكين

646c571e4c59b7164405776a

عالم مناخ روسي لا يستبعد نقل عاصمة روسيا إلى سيبيريا

1684841210383

السوداني: العراق خطا خطوات لإزالة آثار الإرهاب

646ca48542360446eb0f4a15

بوتين: جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا

أخبار متعلقة
و

واشنطن ستنشر 1500 جندي إضافي على الحدود مع المكسيك

645048104c59b751a7137713

رئيسة تايوان تأمل في تعميق التعاون الأمني مع واشنطن

063_1434484799

بايدن يدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي للتفاوض حول أزمة سقف الدين

644f768042360478d538dd53

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

image - 2023-04-30T115758.417

أوكرانيا والولايات المتحدة تواجهان نفاد الذخيرة

644e15114236040c016ba3fe

الصراع مع روسيا كما يراه زيلينسكي