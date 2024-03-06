الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة اليوم الاربعاء

المعايطة: المطلوب بناء الدّيمُقراطيّة الملتزمة بسيادة القانون

منكو: مؤسسة ولي العهد تهدف لدعم الشباب وتطوير قدراتهم في المملكة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الملك يوجه رسالة إلى الملكة ويقلدها وسام النهضة المرصع تقديرا لعطائها المتميز

فيديو- عملية طعن في القدس واصابة اسرائيلي

أول تحرك من صندوق النقد الدولي بعد تعويم الجنيه في مصر

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الأربعاء، 06-03-2024 04:03 م

مسيرة سعودية الصنع.. الداخلية تستعرض الدرون "عاصف2" - فيديو

65e857844c59b70abc35ff6c


الوكيل الإخباري - استعرضت وزارة الداخلية السعودية، الطائرة السعودية بدون طيار "عاصف 2" وذلك عبر جناح الوزارة في معرض "ليب 2024" المقام في الرياض.

وسلطت الداخلية الضوء على القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الدرون "عاصف2" حيث تم تصميمها وفق أحدث التقنيات وصنعت بأيد سعودية.

ووفق وسائل إعلام سعودية أعلنت شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية السعودية، في وقت سابق أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنع الطائرات بدون طيار، مبينة أنها "قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها للطائرات بدون طيار بمنظومات الشركة الخاصة مثل سلسلة منظومات طائرات "عاصف".

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e85a744236042c3c08ffeb

مقتل امرأة بتفجير إرهابي في مقاطعة زابوروجيه

239200

الكرملين: من يهدد روسيا وجوديا سنبعث له رسالة الوداع

65e85d784236042a563d539c

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

65e853424236042c166d1376

بعد الثلاثاء الكبير.. نيكي هايلي تتجه للانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

65e8362842360432ce7e5b2b

بوليتيكو: بوتين انتصر في حرب لم يثرها

65e8488b4c59b72dd12315fd

السويد على موعد مع الناتو في 11 مارس الجاري

أخبار متعلقة
65e5b1f44c59b70db34e93ae

سوريا.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون في محافظة حلب

65ddcbb44236043e2d11ddb2

السعودية تعدم 7 أشخاص أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب

65cb30e442360407c14c07f9

الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق رئيسة وزراء إستونيا

65c363074c59b73b843f4e20

مدفيديف يحذر "الناتو" من الحرب مع روسيا

65c365db4236042d0b25e5f4

تسجيل تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" باليابان

65c3413e4c59b73b843f4de0

مقتل 8 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان