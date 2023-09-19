مصادر: وصول الأمريكيين المفرج عنهم في إيران إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - وصل الأمريكيون الذين كانوا معتقلين لدى إيران لسنوات إلى بلادهم، بعد الإفراج عنهم في صفقة شملت تحرير 6 إيرانيين احتجزتهم واشنطن، و6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.



وقال بايدن في بيان نشر بينما حملت الطائرة مجموعة الأمريكيين من طهران لتهبط في الدوحة. يعود خمسة أمريكيين أبرياء سجنوا في إيران إلى الوطن أخيرا".

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وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، هبطت طائرة تحمل الأمريكيين في الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول أمريكي.



بعد وصول الطائرة إلى الدوحة، خرج ثلاثة أمريكيين منها وهم سياماك نامازي وعماد شرغي ومراد تاهباز. واحتضنوا السفير الأمريكي لدى قطر، تيمي ديفيز، وآخرين.



في بيان نشر بالنيابة عنه، قال نامازي: "لم أكن لأتحرر اليوم إن لم يكن بفضل جهودكم جميعا لأنكم لم تسمحوا للعالم بنسياني"، مضيفا: "شكرا لأنكم كنتم صوتي عندما لم أستطع التحدث للدفاع عن نفسي، وللتأكد من أنه يتم الاستماع إلي عندما لم تكن لدي القوة لأصرخ من خلف قضبان سجن إيفين".



هذا لم تعلن الولايات المتحدة عن هوية بقية المعتقلين الذين حرروا. وأفرج عنهم جميعا مقابل 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.



وبموجب شروط اتفاق حول الأصول الإيرانية المجمدة التي تملكها كوريا الجنوبية. أكدت إدارة بايدن أن الإيرانيين الذين أفرج عنهم لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

RT