مصدر عسكري: أوكرانيا غير قادرة على مواجهة الصواريخ الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلن ممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات أن أوكرانيا لا تملك الوسائل القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

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وقال إيغنات لقناة "رادا": "لا تزال روسيا جاهزة لتلقي المسيرات وصواريخ "Fateh" و"Zolfaghar" من إيران. وهذه هي الصواريخ الباليستية. ليست لدينا وسائل لمواجهتها".



وأضاف أنه من أجل صد التهديدات الباليستية تحتاج أوكرانيا إلى أنظمة دفاع جوي مثل الجيل الأخير لمنظومة "Patriot PAC-3" ومنظومة "SAMP/T" فرنسية الصنع.



وكانت الدول الغربية اتهمت إيران مرارا بتوريد المسيرات إلى روسيا. ورفضت موسكو وطهران هذه الاتهامات. وأشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران قامت بتوريد مسيراتها إلى روسيا قبل عدة أشهر من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واصفا المعلومات حول نقل الصواريخ الإيرانية للجانب الروسي بالكذب. من جانبه أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن القوات الروسية لا تستخدم أثناء أعمالها العسكرية إلا الأسلحة والمعدات الروسية.

روسيا اليوم