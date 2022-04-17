الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 10:27 ص

مصر .. الأوقاف تشدد بضرورة الالتزام بمدة صلاة التراويح

حكم_صلاة_التراويح_في_رمضان


الوكيل الإخباري-شددت وزارة الأوقاف في مصر، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بصلاة التراويح في المساجد ومدتها في حدود نصف ساعة عقب صلاة العشاء، تجنبا للتعرض للمساءلة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما شددت الوزارة على مراعاة ضوابط الدروس الدينية والخواطر في المساجد الكبرى التي تم تحديدها مسبقًا سواء التي يؤدى بها درس العصر فقط، أم المساجد الكبرى التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، أم المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح، والالتزام بالوقت المحدد لكل منهم "درس العصر في حدود 10 دقائق، وخاطرة التراويح في حدود 7 دقائق، وتكثيف المتابعة الدورية على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني .

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اليوم السابع

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