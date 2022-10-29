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السبت، 29-10-2022 02:02 م

مصر.. السيسي يعلق على فاتورة الدولار

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الوكيل الإخباري- علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.

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وخلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "أزمة الدولار وفاتورة الدولار تزيد عاما بعد آخر".

وتابع السيسي: "فاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، إذا ماكناش نسابق الوقت ونحقق فرصة في إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي بنجيبها من برا".

وأردف: "نزود الناتج المحلي ونشغل الناس في مصر، ونستهدف في أي مشروع أن نغطي الطلب في مصر بالأول قبل التصدير".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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