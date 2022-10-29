مصر.. السيسي يعلق على فاتورة الدولار

الوكيل الإخباري- علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.

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وخلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "أزمة الدولار وفاتورة الدولار تزيد عاما بعد آخر".



وتابع السيسي: "فاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، إذا ماكناش نسابق الوقت ونحقق فرصة في إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي بنجيبها من برا".



وأردف: "نزود الناتج المحلي ونشغل الناس في مصر، ونستهدف في أي مشروع أن نغطي الطلب في مصر بالأول قبل التصدير".

روسيا اليوم