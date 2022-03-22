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الثلاثاء، 22-03-2022 04:43 م

مصر .. العفو عن بعض المسجونين بمناسبة تحرير سيناء وعيد الفطر

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الوكيل الإخباري-وافق مجلس الوزارء المصري  اليوم الثلاثاء ، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

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كما ووافق المجلس على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية .

 


 




 

 


 

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