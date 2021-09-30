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الخميس، 30-09-2021 08:05 م

مصر... نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

القضاء


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات القضائية المصرية إنشاء نيابات لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

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وحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه فقد أصدر "السيد المستشار النائب العام، اليوم الخميس الموافق الـ 30 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري قرارا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.


ولفت البيان إلى أن النيابات الجديدة ستختص بـ "التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.


ووفقا للبيان فقد تضمن القرار إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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