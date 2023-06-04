مطالبات في المغرب بحظر قتل الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- طالب ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان في الرباط بحظر قتل الكلاب الضالة، في وقت وعدت السلطات بإدارة هذه الممارسة بشكل أكثر إنسانية.

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وتجمع عدد صغير من الناشطين في إطار حملة احتجاج دولية، وبدعوة من الجمعية المغربية لحماية الحيوان، خارج البرلمان وهتفوا "أوقفوا قتل حيوانات الشوارع".



وقال رئيس الجمعية علي عز الدين "نريد إنهاء فوريا لذبح كلاب الشوارع"، مطالبا "النواب بسن قانون لحماية الحيوان".



وتطالب الجمعية، بحسب رئيسها، بتطبيق برنامج خاص يقضي بـ"التقاط" الكلاب الضالة و"تعقيمها وتطعيمها".



وقالت وزارة الداخلية المغربية عشية الاعتصام، إنه سبق لها أن اتخذت إجراءات لتشجيع البلديات على تجنب استخدام أسلحة نارية ومواد سامة للقضاء على الكلاب الضالة، وذلك للحد من معاناة الحيوانات ومنع الإساءة إليها.

روسيا اليوم