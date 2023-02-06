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الإثنين، 06-02-2023 08:59 ص

مقتل جندي من قوة حفظ السلام في الكونغو

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الوكيل الإخباري - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن جندياً من جنوب أفريقيا يعمل ضمن قوة حفظ السلام التابعة لها لقي حتفه في شرق البلاد أمس الأحد عندما تعرضت طائرة هليكوبتر تابعة لها لإطلاق نار وهي في الجو.

وتمكنت الطائرة من الهبوط في جوما. وتعرضت للهجوم بعد إقلاعها من مدينة بيني بعد ظهر أمس الأحد.

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وقالت قوة الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا في بيان إن جنديا آخر من قوات حفظ السلام من جنوب أفريقيا أصيب أيضا في الهجوم.


ولم تحدد جنوب أفريقيا أو بعثة الأمم المتحدة الجهة التي قد تكون مسؤولة، ولم يوضح الجانبان نوعية السلاح الذي أطلق على الطائرة أو السبب الذي أدى لسقوط القتيل والمصاب.


وتم نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تضم نحو 18200 فرد في شرق الكونغو منذ توليها الأمور من بعثة سابقة للأمم المتحدة في عام 2010. ويشمل تفويضها دعم جهود الحكومة الكونغولية.

 

البيان

 




 

 


 

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