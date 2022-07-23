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السبت، 23-07-2022 11:25 ص

ملك السعودية يصدر أمرا ملكيا بخصوص ديوان المظالم

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الوكيل الاخباري - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بخصوص 64 قاضيا في "ديوان المظالم".

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وأفاد الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، بأن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 64 قاضيا بديوان المظالم"، موضحا أن "الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية ثلاثة قضاة إلى درجة قاضي استئناف، وترقية أربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة/ب، وترقية قاض إلى درجة وكيل محكمة/أ، وترقية خمسة قضاة إلى درجة وكيل محكمة/ب، وترقية 16 قاضيا إلى درجة قاضي/أ، وترقية سبعة قضاة إلى درجة قاضي/ب، وتعيين ثمانية قضاة على درجة قاضي/ب، وتعيين 18 قاضيا على درجة ملازم قضائي".


وأشار خالد بن محمد اليوسف إلى أن "هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير أعماله ودعمه بالكفاءات القضائية، للوصول إلى التميز الذي تنشده".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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