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الأحد، 13-03-2022 04:09 م

منظمة إسبانية: مصرع 44 مهاجرا بينهم نساء ورضع قبالة سواحل المغرب

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الوكيل الإخباري-أفادت منظمة "كامينادو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية، بأن 44 مهاجرا بينهم نساء ورضع، لقوا مصرعهم بعد غرق قاربهم المطاطي جنوب المغرب، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الناشطة في المنظمة، هيلينا مالينو: "سقطت 44 ضحية على الأقل بعد غرق قارب مطاطي في سواحل طرفاية (جنوب)"، في الحادث الذي وقع أمس السبت. 


وذكرت هيلينا مالينو أن القارب كان يضم "61 شخصا بينهم 16 امرأة وسبعة رضع يحاولون الوصول إلى جزر الكناري"، موضحة أن "جثامين ثلاث نساء ورضيعين نقلت إلى مستودع الأموات بمدينة العيون" المجاورة. 


تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الإسبانية غير الحكومية تعتمد على اتصالات تتلقاها من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ. 

روسيا اليوم

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