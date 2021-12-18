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السبت، 18-12-2021 02:17 م

موسكو تقترح محادثات ثنائية مع واشنطن حول الضمانات الأمنية

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الوكيل الإخباري-قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو تقترح على واشنطن، إجراء محادثات ثنائية حول الضمانات الأمنية.

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وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نقترح إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة على أساس ثنائي، لأنه في حال مشاركة  دول أخرى فيها، فسنغرق كل شيء في النقاش والكلام المسهب".


ووفقا لنائب الوزير الروسي، لم يوجد حتى الآن أي وضع يشبه العلاقات السائدة مع الولايات المتحدة.

 

وقال ريابكوف: "آمل ألا يستهين الأمريكيون بمدى تغير كل شيء - وليس نحو الأفضل. وحتى الآن، للأسف لا توجد مؤشرات تدل على استعدادهم للتخلي عن الأنماط المعتمدة لديهم".


يوم أمس الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تعليقها على نشر الخارجية الروسية لمشروع المعاهدات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، إن الولايات المتحدة لن تجري مشاورات بشأن الأمن في أوروبا في غياب الشركاء من الاتحاد الأوروبي.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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