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الخميس، 17-06-2021 08:50 ص

موسكو .. درجة الحرارة مرشحة لتسجيل رقم غير مسبوق منذ 104 أعوام

موسطو


الوكيل الإخباري - أفاد يفغيني تيشكوفيتس، الخبير الروسي البارز في مركز فوبوس للطقس بأن درجة الحرارة القياسية المسجلة قبل 104 أعوام قد تعيد نفسها أو يتم تجاوزها في موسكو في 22 يونيو.

وأوضح الخبير الروسي أن درجة حرارة الجو في هذا اليوم من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية.

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وقال خبير الطقس بهذا الشأن: "لا أستبعد أن تصل درجة الحرارة لدينا إلى رقم قياسي في 22 يونيو، حيث ستكون 31-33 درجة. لدينا رقم قياسي لهذا اليوم هو 31.8 درجة، وقد تم تسجيله في موسكو عام 1917،وربما يتم تحطيم هذا الرقم القياسي".


وكان تيشكوفيتس قد ذكر في وقت سابق أن العاصمة موسكو ستشهد درجات حرارة غير طبيعية في عطلة نهاية الأسبوع، وستكون درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي بمقدار 10 درجات.

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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