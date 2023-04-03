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الإثنين، 03-04-2023 03:01 م

موظفو الجوازات في بريطانيا ينظمون إضرابا لمدة 5 أسابيع

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الوكيل الإخباري- بدأ عمال مكتب الجوازات البريطاني اليوم الاثنين إضرابا لمدة خمسة أسابيع، مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم مهددين بحدوث صداع للمسافرين قبل موسم العطلة الصيفية.

ويأتي إضراب نحو ألف عضو من اتحاد الخدمات العامة والتجارية، بينما يسعى البريطانيون إلى تجديد وثائق سفرهم استعدادا لقضاء عطلاتهم الصيفية.

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وبالرغم من مخاوف التأخير، فإن الحكومة لم تغير تقديراتها بأن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 10 أسابيع للحصول على جواز سفر.

والإضراب هو الأحدث في موجة من الإضرابات عرقلت حياة البريطانيين لأشهر. حيث يطالب عمال القطاع العام لاسيما الأطباء والمعلمين وسائقي القطارات والحافلات ومناولي الحقائب في المطارات ومسؤولي الحدود وعمال البريد بزيادات في الأجور لمواكبة التضخم الذي يبلغ 10.4%.

وتقول النقابات إن الأجور، وخاصة في القطاع العام، انخفضت من حيث القيمة الحقيقية خلال العقد الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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