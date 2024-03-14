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الخميس، 14-03-2024 12:00 م

موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية يتعرض لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية

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الوكيل الإخباري - كشفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا اليوم الخميس عن تعرض موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية منذ بدء الحملة الرئاسية.

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وقالت بامفيلوفا خلال اجتماع في مركز إعلام اللجنة: "منذ بداية الحملة الرئاسية، تعرض موقع لجنة الانتخابات المركزية لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية".

وأضافت: "تم إنشاء أكثر من 94 ألف مركز اقتراع، في المستشفيات والمصحات ودور الراحة وأماكن الإقامة المؤقتة الأخرى، ومن بينها 957 مركزا على متن السفن التي ستكون أثناء الرحلة في أيام التصويت، و264 على أراضي الوحدات العسكرية".


تشهد روسيا في الأيام الثلاثة المقبلة الانتخابات الرئاسية السابعة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.

 

RT

 




 

 


 

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