الأمن الروسي يحتجز مواطنا أوكرانيا من جمهورية لوغانسك بتهمة التجسس

الوكيل الإخباري - أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز مواطن أوكراني في جمهورية لوغانسك الشعبية يشتبه في قيامه بالتجسس.



وجاء في بيان صدر عن الجهاز، اليوم الثلاثاء: "أحبطت دائرة جهاز الأمن الفدرالي الروسي بجمهورية لوغانسك الشعبية النشاط غير القانوني لأحد سكان جمهورية لوغانسك يحمل الجنسية الأوكرانية".

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وأضاف البيان أن هذا الرجل كان يقوم منذ أكتوبر عام 2022 "بهدف تقديم المساعدة للقوات الأوكرانية في أعمالها القتالية ضد وحدات القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، وبناء على تعليمات من شخص تصرف لصالح الجيش الأوكراني، بجمع ونقل البيانات حول أماكن الانتشار وتحركات وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية.



وتابع: "اعتمادا على المعلومات الموجودة فتح محققو جهاز الأمن الفدرالي الروسي قضية جنائية بحقه وفق المادة 276 للقانون الجنائي الروسي ("التجسس"). وقد تم احتجاز المشتبه به. ويجري التحقيق في هذه القضية".

RT