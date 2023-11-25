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السبت، 25-11-2023 10:44 ص

ناسا تعلن عن اكتشاف غاز الميثان على كوكب خارج المجموعة الشمسية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن اكتشاف غاز الميثان في الغلاف الجوي لـ "WASP-80b" وهو عملاق غازي تبلغ كتلته حوالي نصف حجم كوكب المشتري.

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واستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لدراسة الضوء المدمج من النجم والكوكب في حالات العبور والكسوف.


وأوضح الباحثون أن العثور على الكواكب الخارجية التي تحتوي على غاز الميثان في غلافها الجوي يساعد في فهم النظام الشمسي.


وقال الباحثون "لدى وكالة ناسا تاريخ في إرسال المركبات الفضائية إلى عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي لقياس كمية الميثان والجزيئات الأخرى في غلافها الجوي، والآن من خلال قياس الغاز نفسه في كوكب خارج المجموعة الشمسية، يمكننا البدء في إجراء مقارنة ومعرفة ما إذا كانت التوقعات من النظام الشمسي تتطابق مع ما نراه خارجه".


ولفتوا إلى أن قياس غاز الميثان إلى جانب الماء يساعد في تحديد كيفية ومكان تشكل الكوكب، كما سيساعد اكتشاف غاز الميثان في الكواكب الخارجية على بناء فهم شامل أفضل للأجواء الجوية للكواكب الخارجية.


ووفقاً للوكالة، يدور WASP-80b حول نجم تسلسل رئيسي من النوع K يبلغ عمره حوالي 1.5 مليار سنة، ونظرا لأنه عملاق غازي فإن اكتشاف الحياة هناك مستبعد، نظرا لأنه ليس كوكبا صخريا، والآن يمكن مقارنة الكوكب الخارجي بالأغلفة الجوية التي تحتوي على الميثان في أورانوس ونبتون في النظام الشمسي.


وأشارت الوكالة إلى أن درجة حرارة WASP-80b تضعه في نظام انتقالي مثير للاهتمام حيث تتنبأ نماذج كيمياء التوازن بأنه يجب أن تكون هناك خصائص CH4 وCO/CO2 يمكن اكتشافها في أطياف انتقال وانبعاث الكوكب.


 




 

 


 

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