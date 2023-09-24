ناسا تعلن هبوط مركبتها الفضائية محملة بكوب من غبار كويكب بينو

الوكيل الاخباري- اختتمت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة دون تحقيق تقدم يُذكر، وفق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية المهندس محمد غانم .

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وأشار غانم في تصريحات اليوم، إلى أن الجولة التفاوضية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 أيلول بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الإفتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.



ولفت الى أن الوفد المصري يسعى في التفاوض الى الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.