الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

الأمن : 9 إصابات بمشاجرة جماعية في اربد

ناسا تعلن هبوط مركبتها الفضائية محملة بكوب من غبار كويكب بينو

فوتشيتش يعلن مقتل ثلاثة صرب على يد شرطة كوسوفو

الأمن العام : العثور على جثة مواطن بمنطقة حرجية

تشكيلات أكاديمية وإدارية واسعة في الجامعة الأردنية

عبد الكريم الدغمي شيخاً لعشيرة المشاقبة - وثيقة

تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط غزة

التربية : دفعة تعيينات جديدة بالوزارة قريباً

الأحد، 24-09-2023 11:37 م

ناسا تعلن هبوط مركبتها الفضائية محملة بكوب من غبار كويكب بينو

651087bc4236047a7a401dc1


الوكيل الاخباري- اختتمت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة دون تحقيق تقدم يُذكر، وفق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية المهندس محمد غانم .

اضافة اعلان


وأشار غانم في تصريحات اليوم، إلى أن الجولة التفاوضية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 أيلول بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الإفتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.


ولفت الى أن الوفد المصري يسعى في التفاوض الى الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6510868d4236047ae61ee484

فوتشيتش يعلن مقتل ثلاثة صرب على يد شرطة كوسوفو

65107f884236047c4f5e8472

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك الروسية

650d6fbb4236045ea23dd02f

روسيا تنزل إلى المياه قريبا سفينتين صاروخيتين جديدتين

6510592a4c59b7724227c1a2

المسيرات الروسية تدمر دبابتين سويديتين في لوغانسك

6510605c4c59b77e134b31c2

الأرصاد المصرية تحسم الجدل بخصوص "عاصفة التنين" في الخريف

65105cb34c59b71df475c6ac

خبير جيولوجي سعودي يوجه رسالة عن حقيقة إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل

أخبار متعلقة
99

مصر.. أول تعليق حكومي على الرائحة الغريبة في أجواء البلاد

65009af242360475c17d08a7

الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال

6500945542360474d1381ae3

مصر تصدر بيانا عاجلا بشأن إعصار دانيال

65008dc14c59b7498a66a0ef

الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا

650023cf4c59b76481191982

مصر.. رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه تحذيرات

64ff37604236047bd43e4bbf

تحذير عاجل في مصر من عاصفة دانيال