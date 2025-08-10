4 استخدامات مفيدة لمنفذ USB في جهاز الراوتر المنزلي

تخزين متصل بالشبكة:
وصل قرص تخزين خارجي بالراوتر ليصبح متاحًا لجميع الأجهزة على شبكة الواي فاي، مما يسهل مشاركة الملفات وإنشاء مكتبات أو نسخ احتياطية.
مشاركة الطابعة:
يمكن توصيل طابعة بالراوتر للطباعة من أي جهاز ضمن الشبكة، حتى الهواتف المحمولة.
اتصال إنترنت احتياطي:
ربط دونجل USB لمودم خلوي 4G أو 5G يضمن استمرارية الإنترنت عند انقطاع الخدمة الرئيسية.
شحن الأجهزة:
رغم قدرة الشحن المحدودة (2.5-4.5 واط)، يمكن استخدام المنفذ لشحن الهواتف أو الأجهزة الصغيرة في حالات الطوارئ.
نقطة مهمة: سرعة نقل البيانات تعتمد على نوع المنفذ (USB 2.0 أو 3.0)، فتأثيرها يكون واضحًا عند استخدام التخزين الشبكي.
باختصار، منفذ USB في الراوتر أداة متعددة الاستخدامات تزيد من مرونة إدارة شبكتك المنزلية.
