الأحد 2025-08-10 12:33 م
 

4 استخدامات مفيدة لمنفذ USB في جهاز الراوتر المنزلي

لا
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   يحتوي معظم أجهزة الراوتر على منفذ USB قد لا تعرف أهميته، لكنه يفتح أمامك عدة إمكانيات عملية:

اضافة اعلان


تخزين متصل بالشبكة:
وصل قرص تخزين خارجي بالراوتر ليصبح متاحًا لجميع الأجهزة على شبكة الواي فاي، مما يسهل مشاركة الملفات وإنشاء مكتبات أو نسخ احتياطية.


مشاركة الطابعة:
يمكن توصيل طابعة بالراوتر للطباعة من أي جهاز ضمن الشبكة، حتى الهواتف المحمولة.


اتصال إنترنت احتياطي:
ربط دونجل USB لمودم خلوي 4G أو 5G يضمن استمرارية الإنترنت عند انقطاع الخدمة الرئيسية.


شحن الأجهزة:
رغم قدرة الشحن المحدودة (2.5-4.5 واط)، يمكن استخدام المنفذ لشحن الهواتف أو الأجهزة الصغيرة في حالات الطوارئ.


نقطة مهمة: سرعة نقل البيانات تعتمد على نوع المنفذ (USB 2.0 أو 3.0)، فتأثيرها يكون واضحًا عند استخدام التخزين الشبكي.


باختصار، منفذ USB في الراوتر أداة متعددة الاستخدامات تزيد من مرونة إدارة شبكتك المنزلية.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غغغ

طب وصحة حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

بن غفير

فلسطين بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية

ا

طب وصحة ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

غع

طب وصحة في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

أخبار محلية أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

تعبيرية

أخبار محلية حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء



 
 





الأكثر مشاهدة