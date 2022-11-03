الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 03:35 م

نجاة عمران خان من محاولة اغتيال - فيديو

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الوكيل الإخباري - نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره.اضافة اعلان


وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".

وأفاد بأنه تم قتل رجل يشتبه في أنه هاجم خان، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت رجلا آخر.

هذا وتم نشر فيديو يظهر لحظة إلقاء القبض على مطلق النار على موكب خان، الذي يقود مسيرة احتجاجية ضخمة من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. ( روسيا اليوم )

 




 

 


 

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