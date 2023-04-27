نجيب ساويرس يرد على علاقته بقوات الدعم السريع

الوكيل الاخباري- رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على الجدل الذي أثاره عبر موقع تويتر بسبب تدوينات ساخرة من فيديو حول الجيش السوداني.

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ورد ساويرس عبر صفحته على تويتر قائلا: "الاتفاق الإطاري هو المسار الديموقراطي والدعم وقائده هم من يطلبون تفعيله، والاتفاق الإطاري تم التوافق عليه دوليا أن البرهان هو من تهرب من جعله اتفاق نهائي للحفاظ على السلطة".



وتابع ساويرس: "الإخوان اعترفوا بتحالفهم معه والمتحدث عن ال ق م السودانية شخص مطلوب من الجنائية الدولية متهم سياسي مما يؤيد الاتفاق بين الإخوان (الكيزان) وأهم قيادات بالجيش السوداني ليه الموضوع مش مفهوم حميدتي بيدعم اتفاق للتحول الديموقراطي ايه الي مش مفهوم في ده؟ بالنسبة للذهب ايوه انا راجع اشتغل فيه في السودان بعد خروجي من ارياب و بتفاوض مع مجموعات كثيره عندها امتيازات استكشاف لكن لا علاقة بالامر ده و موقفى من اطراف الحرب و زي ما انت حر تكون اخواني انا حر في موقفي حتي لو اختلفت مع موقف حكومتي!".



وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد علق على فيديو منشور لرجل يقوم بتحية رجال الجيش السوداني، خلال عملية تمشيط في العاصمة الخرطوم تحت عنوان: "مواطنون بالشارع العام يحييون القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة الكدرو" بالخرطوم بحري".