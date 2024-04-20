"نيويورك تايمز": الدبابات الغربية باهظة الثمن تبدو ضعيفة أمام المسيرات الجوية الرخيصة

الوكيل الإخباري - أعربت صحيفة نيويورك تايمز، عن اعتقادها بأن الدبابات والمدرعات الغربية باهظة الثمن، تبدو عادة ضعيفة ولا حول لها أو قوة أمام الطائرات الروسية بدون طيار رخيصة التكلفة.

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وجاء في مقالة الصحيفة: "المعارك باستخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، غيرت وجه الحرب الحديثة. المسيرات الجوية بدأت تلحق خسائر مميتة بواحدة من أبرز رموز القوة العسكرية الأمريكية - الدبابة، مما يهدد بتغيير النهج المتبع في استخدامها في الصراعات المستقبلية".



ويؤكد كان كاسابوغلو المختص في الشؤون الدفاعية بمعهد هدسون الأمريكي للدراسات، أنه يمكن تدمير إحدى أقوى دبابات في العالم – دبابة Abrams بواسطة تفجير درون جوي وذلك بسهولة أكبر بكثير مما افترضه بعض المسؤولين والخبراء. وهذا بدوره، يشير إلى حدوث تغير جوهري في طبيعة الحرب الحديثة.



وتدل المعطيات المتوفرة، على أن النقطة الأضعف الأكثر عرضة للخطر في الدبابة هي برجها من الأعلى. وفي السابق، تم استخدام الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف الموجهة ضد الدبابات، وكانت نسبة ضربها للدبابات حوالي 90% من الحالات. ولكن الواقع يدل على أن الطائرات بدون طيار المستخدمة اليوم هي أكثر دقة.



وقالت الصحيفة: "حسب حجمها وتقنياتها، يمكن أن تكلف الطائرات بدون طيار ما يصل إلى 500 دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بتدمير دبابة أبرامز التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار".



في وقت سابق، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن الطائرات الروسية من دون طيار من طراز "لانسيت" أحدثت ثورة خلال الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو، لم تسلم حتى الآن مثل هذه الطائرات المسيرة لأي أحد.



يشار إلى أن درونات "لانسيت" الانتحارية أظهرت فعالية ممتازة في تدمير الآليات والدبابات والأسلحة المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة.

RT

