هجوم على صالة رياضية غربي ألمانيا والمنفذ مازال طليقا

الوكيل الإخباري-

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أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم على صالة ألعاب رياضية بمدينة دويسبورغ بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة مساء أمس الثلاثاء.وقع الحادث في الحي القديم بالمدينة، وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة.وأضافت أن عددا كبيرا من رجال الشرطة يتواجدون في موقع الهجوم، على الجانب المقابل من مبنى البلدية.وكتبت شرطة دويسبورغ على تويتر قائلة: "وفقا للمعلومات الحالية، أصاب شخص آخرين بجسم ما" في صالة ألعاب رياضية، مضيفة "الوضع حاليا لا يزال محيرا".وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منفذ الهجوم لا يزال طليقا على ما يبدو، مبينة أنه تم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى، بينما فتش المحققون الصالة الرياضية.ونقل العديد من شهود العيان، بعضهم لا يزال يحمل الحقائب الرياضية، إلى مطعم قريب حتى يتسنى للشرطة استجوابهم.