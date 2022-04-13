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الأربعاء، 13-04-2022 10:26 ص

هولندا : مصادرة 6يخوت روسية

يخت


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الهولندية، مصادرتها 6 يخوت روسية أخرى يمتلكها مواطنون روس، وذلك في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وأوضح بيان صادر عن الجمارك الهولندية الثلاثاء، أن 19 يختا مملوكة لـ 9 شركات متخصصة بصناعة وتجارة اليخوت في البلاد يخضعون لعملية مراقبة وتفتيش "صارمة".


وأضاف أنه في نطاق العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، تم ضبط 6 يخوت بالإضافة إلى 13 ضبطت في 6 أبريل/ نيسان الجاري.


وذكر البيان أن اليخوت التي يبلغ طول أصغرها 8.5 مترا، وأكبرها 120 مترا، غير مسموح في استخدامها ولا حتى مغادرة البلاد.


وأعلن وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، الأربعاء الماضي عن مصادرة جمارك بلاده 13 يختا يمتلكها مواطنون روس.


وأشار إلى أن بلاده صادرت ممتلكات لمواطنين روس تقدر بـ 516 مليون يورو، إلى جانب تجميد ممتلكات أخرى بقيمة 155 مليون يورو.

 

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