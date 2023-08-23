الولايات المتحدة.. 1100 مفقود في حرائق هاواي

الوكيل الإخباري - ما زال 1100 شخص في عداد المفقودين، بعد أسبوعين على اجتياح حرائق غابات مميتة جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية، وفق ما أعلنت السلطات، فيما طلب مكتب التحقيقات الفدرالي «إف.بي.آي»، مساعدة أفراد عائلات الضحايا للتعرّف على هوياتهم.



واعتُبرت هذه الحرائق الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ قرن، وأسفرت عن سقوط 115 قتيلاً على الأقل، وفق آخر حصيلة مبدئية.

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وباتت بلدة لاهاينا، التي تضم 12 ألف نسمة، مدمّرة بالكامل تقريباً، فيما كشفت قوائم العديد من المنظمات، عن وجود آلاف المفقودين.



ويعمل مكتب التحقيقات الفدرالي حاليا على جمع البيانات والتحقق منها، وفق ما أفاد العميل الخاص ستيفن ميريل الصحافيين، أمس الثلاثاء. وأضاف: «نقارن جميع القوائم لنتمكن من تحديد هويات الأشخاص الذين ما زالوا فعلا مفقودين».



وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالي أحصى 1100 مفقود، وهو عدد يرجّح ارتفاعه. وخصص «إف بي آي»، خطوطاً ساخنة وحض أقارب المفقودين على الاتصال به.



وقال ميريل: «نحتاج حقاً إلى مساعدة السكان، لا سيما فيما يتعلّق بالحصول على معلومات إضافية للتحقق من التفاصيل المرتبطة ببعض المفقودين».



وأفاد قائد شرطة ماوي جون بيلتييه، أن السلطات تتحقق من البيانات، وتأمل بنشر قائمة مؤكدة للمفقودين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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