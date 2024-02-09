واشنطن: ضربات أميركية جديدة على مواقع حوثية في اليمن

الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، أنها نفذت ضربات جوية استهدفت أربعة زوارق مسيرة مفخخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من جانب الحوثيين في اليمن، بحسب واشنطن تايمز .

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وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس، إن هذه الزوارق والصواريخ قد رصدت "في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون" وكانت تمثل "تهديدا وشيكا".



وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق الخميس، أنه شن ضربات ليل الأربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكدا أنهم كانوا يعدون لإطلاق صواريخ، على سفن تجارية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية .



ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفذ الحوثيون، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.