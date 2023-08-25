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الجمعة، 25-08-2023 01:22 ص

قديروف يعلق على وفاة بريغوجين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قدم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، مبينا أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة لروسيا.

وكتب رئيس الشيشان في قناته على "تلغرام" عن بريغوجين: "مما لا شك فيه أنه قدّم مساهمة كبيرة في العملية العسكرية الخاصة، وهذا الفضل لا يمكن أن ينتزعه أحد منه. وفاته خسارة كبيرة للدولة بأكملها. أتقدّم بالتعازي الصادقة لعائلة وأصدقاء يفغيني فيكتوروفيتش".

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وتابع قديروف عن بريغوجين: "لكنه في الآونة الأخيرة إمّا أنه لم ير أو لم يرغب في رؤية الصورة الكاملة لما يحدث في البلاد. لقد طلبت منه أن يتخلى عن الطموحات الشخصية في سبيل أمور ذات أهمية وطنية قصوى. وأن كل شيء آخر يمكن أن يتقرر في وقت لاحق، ولكنه كان كذلك، بشخصيته الحديدية ورغبته في تحقيق هدفه هنا وحالا".

 




 

 


 

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